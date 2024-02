Luis Enrique, un nouveau patron au PSG ?

En sortant Kylian Mbappé dès l’heure de jeu alors que Paris était mené contre Rennes, Luis Enrique a prévenu : en partance pour le Real Madrid, le vice-capitaine du PSG n’est plus intouchable. L’Espagnol peut-il devenir l’un des rares techniciens à s’affirmer face aux stars parisiennes ?

C’est peu dire que le match nul arraché dans les derniers instants par le PSG contre Rennes n’aura guère livré d’enseignement dans le jeu pour les Rouge et Bleu. S’il y a bien une chose à retenir de ce dimanche après-midi pluvieux au Parc des Princes en revanche, c’est le management de Luis Enrique, qui a envoyé un message en faisant sortir Kylian Mbappé dès la 65 e minute, alors que son équipe était menée. Si la gestion des stars a toujours été un sujet central depuis le début du projet QSI, le technicien espagnol ne s’en est pas caché : alors que le départ de son numéro 7 en fin de saison est acté, ce dernier n’est plus intouchable au sein de l’effectif.

L’exercice de tous les dangers

De Zlatan Ibrahimović à Lionel Messi en passant par Neymar et donc bien sûr Kylian Mbappé, faire sortir les têtes de gondoles du club en cours de partie s’est bien souvent avéré un exercice périlleux au pied de la tour Eiffel. Pour ce qui est du Bondynois, l’épisode le plus marquant a probablement eu lieu en octobre 2019 à Bruges, quand Thomas Tuchel avait décidé de se passer de ses services au coup d’envoi, l’intéressé étant tout juste de retour de blessure. Un triplé et une passe décisive en 38 minutes de jeu plus tard, l’attaquant ne cachait alors pas son agacement au micro du diffuseur, RMC Sport : « Je pensais que j’allais débuter, le coach a choisi, il faut accepter. Je voulais montrer que c’est difficile de se passer de moi. Je veux me bagarrer pour garder ma place et aider l’équipe. » …

Par Tom Binet pour SOFOOT.com