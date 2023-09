information fournie par So Foot • 29/09/2023 à 16:26

Luis Enrique : « Nous sommes tous contre les discriminations »

C’est plus clair comme ça.

Ce vendredi en conférence de presse, Luis Enrique s’est à nouveau exprimé sur les chants haineux et notamment homophobes qui ont émaillé la rencontre entre le PSG et l’OM (4-0) dimanche soir. L’entraîneur parisien avait déjà déclaré après le match « qu’il n’avait rien entendu » . Face à la polémique, le technicien espagnol a cette fois clairement affiché son opinion : « Je sais que c’est un sujet qui suscite de la controverse. La seule chose que je veux dire, c’est que le club, la direction sportive, le staff et l’effectif sommes tous contre les discriminations en tout genre. » …

ARL pour SOFOOT.com