Luis Enrique : « Mbappé marquera encore beaucoup, c’est dans son ADN »

Luis contre-attaque.

Pas abattu malgré la première défaite de son équipe cette saison face à Nice (2-3), Luis Enrique a tenu à relativiser à quatre jours du premier match de Ligue des champions face à Dortmund. « En ce qui concerne les occasions concédées, Je suis plus content aujourd’hui que lors du match face à Lyon. J’ai vu l’équipe lutter jusqu’à la dernière minute, on doit tous s’améliorer, moi compris, mais j’ai aimé l’attitude de tous les joueurs ce soir. C’est en ayant cette attitude que l’on va s’améliorer et c’est le chemin à suivre. »…

AC pour SOFOOT.com