Luis Enrique : « Les 25 premières minutes, on a fait beaucoup d’erreurs en défense »

Luis Enrique a le smile .

Heureux de la physionomie ainsi que du dénouement de la rencontre face à l’AC Milan au Parc des Princes en Ligue des champions, Luis Enrique est revenu sur le succès déterminant de sa formation : « Les 25 premières minutes, on a fait beaucoup d’erreurs en défense. On a eu du déchet dans notre secteur défensif, et c’est vrai que le but de Kylian nous a libéré. En deuxième période, on a eu plus de confiance, plus d’occasions avec notamment ce but refusé pour Ousmane et les deux autres qui ont suivi (…) On veut faire le même match lors de la seconde manche à San Siro, en étant meilleur même. On veut être la même équipe à domicile comme à l’extérieur. » …

AC, au Parc des Princes pour SOFOOT.com