Luis Enrique : « Lee Kang-in fait partie des joueurs qui attirent les amoureux du football »

Des louanges, des louanges, et encore des louanges.

Une nouvelle fois buteur face à Montpellier, Lee Kang-in n’en finit plus de donner du plaisir aux supporters du PSG depuis son retour de sélection après avoir remporté les Jeux asiatiques avec la Corée du sud. Voilà l’ancien Majorquin pleinement intégré au système de jeu de Luis Enrique. « Kang-in est un joueur qui a joué en Espagne depuis ses débuts, on le connaît très bien. C’est une grande recrue de Luis Campos et du club. J’ai eu la chance d’arriver au club et qu’il soit déjà dans l’effectif » , s’est félicité le technicien espagnol après la victoire face aux Héraultais.…

TB, au Parc des Princes pour SOFOOT.com