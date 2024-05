Luis Enrique : « La seule phrase en français que je connaisse est « On va gagner » »

Trois mots en français, c’est déjà plus que Neymar en six ans.

Ce lundi, Luis Enrique s’est exprimé en conférence de presse à la veille de la demi-finale retour face au Borussia Dortmund. Si le PSG s’est incliné lors du match aller (1-0), l’Asturien semblait confiant à l’approche de la seconde manche. « Notre mentalité ne va pas changer de la première à la dernière minute, a expliqué l’entraîneur parisien. L’objectif n’est pas de gagner avec deux buts d’écart, mais de gagner ! L’ambiance était magnifique à Dortmund, et j’attends ça aussi au Parc des Princes pour que tous ensemble, on puisse célébrer la victoire. » Déjà interpellé par des supporters au centre d’entraînement ces derniers jours, Enrique avait multiplié les « On va gagner » encourageants. Une maxime qui semble plaire à l’Espagnol : « C’est la seule phrase que je connais en français : on va gagner ! Et comme elle me plaît, je pense toujours que mon équipe va gagner. » …

FL pour SOFOOT.com