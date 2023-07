Luis Enrique, la révolution a commencé

Spain head coach Luis Enrique Martinez during the FIFA World Cup Qatar 2022 match, Round of 16, between Morocco v Spain played at Education City Stadium on Dec 6, 2022 in Doha, Qatar. (Photo by Bagu Blanco / Pressinphoto / Icon Sport) - Photo by Icon sport

Après une deuxième partie de saison mouvementée sous l'égide de Christophe Galtier, le PSG a entamé une énième mue cet été. Une page s'est tournée mercredi avec l'officialisation du départ de Galette, suivie de la présentation de Luis Enrique. La révolution peut enfin commencer.

Ce mercredi 5 juillet marquera le Jour 1 de cette nouvelle ère du Paris Saint-Germain. Un an tout pile après la révolution Christophe Galtier placée sous le signe de la fin du bling-bling, place à la révolution Luis Enrique. Une page – presque – blanche que l’on voudrait cette fois traversée par la joie et l’enthousiasme sur le terrain chez les Rouge et Bleu, après une première partie d’année 2023 des plus moroses. Et pour ce faire, les champions de France ont donc fait appel à Luis Enrique. Attendu depuis plusieurs semaines, l’Espagnol a fini par arriver, au terme d’un après-midi interminable où sa conférence de presse aura été repoussée à plusieurs reprises, comme pour faire durer encore un peu plus l’attente dans laquelle sont plongés les supporters du club depuis le 3 juin, date de la dernière journée de championnat.

Un PSG tout beau tout neuf

En un mois, le Paris Saint-Germain a donc complètement changé de peau. Cette présentation de son nouvel entraîneur était également l’occasion de révéler au monde entier son centre d’entraînement flambant neuf, vanté par toutes les personnes impliquées de près ou de loin dans sa conception depuis plusieurs années. En attendant que l’avion de Nasser Al-Khelaïfi ne parvienne jusqu’à la capitale, les journalistes venus interroger Luis Enrique ont donc eu droit à un petit tour du propriétaire. Avant de voir le patron s’extasier : « C’est notre meilleur investissement depuis que je suis ici. » Un formidable outil de plus pour rêver plus grand. Et pas question pour NAK de minimiser l’événement : « C’est un moment historique pour le club, le fait d’accueillir notre nouvel entraîneur ici au Campus PSG. Nous accueillons un des meilleurs entraîneurs du monde. » …

Par Tom Binet pour SOFOOT.com