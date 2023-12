Luis Enrique : « Je suis habitué à vivre avec la critique »

Sur le feu jusqu’au bout.

Avant de profiter des vacances, où il conseille à ses joueurs de « déconnecter », Luis Enrique est revenu sur la victoire des siens face au FC Metz (3-1). « Quand on affronte une équipe comme Metz qui n’a pas besoin du ballon pour être dangereux, on a besoin de constance dès la première minute et espérer que l’adversaire se fatigue pour que ses lignes s’étirent. C’est ce qu’on a fait mais je pense qu’on a mérité la victoire ce soir » , a commenté l’Asturien en conférence de presse. Suffisant pour virer en 2024 avec cinq points d’avance au classement, bien que le coach ne lâchera pas la bride de sitôt : « Je suis exigeant, mon staff l’est également, on ne veut pas se contenter de ça. Être premier, ça ne nous suffit pas, on veut rester compétitif, pouvoir remporter tous les titres et donc on doit encore s’améliorer. » …

MR, au Parc des Princes pour SOFOOT.com