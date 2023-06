information fournie par So Foot • 18/06/2023 à 16:18

Luis Enrique futur entraîneur du PSG ?

Il y a bien un qui va finir par accepter.

Après Julian Nagelsmann et alors que la piste Sérgio Conceição avait été évoquée ce samedi, L’Équipe annonce, ce dimanche, que le Paris Saint-Germain tient son nouvel entraîneur. Et il ne sera ni allemand ni portugais puisque c’est Luis Enrique qui devrait, selon le quotidien français, venir se poser sur banc parisien la saison prochaine. Il ne resterait plus que quelques détails à régler avant que l’ancien sélectionneur de l’Espagne ne débarque dans l’Hexagone.…

FP pour SOFOOT.com