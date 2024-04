Luis Enrique et Vitinha se font des papouilles

Luis Enrique est un homme heureux.

Battre son ancienne équipe 4-1, chez elle, pour l’éliminer qui plus est, voilà la belle soirée que vient de passer Luis Enrique. Critiqué pour ses choix à l’aller, le technicien a corrigé le tir et permis aux siens de passer en demi-finales. En zone mixte, le technicien était sur son petit nuage, convaincu par la prestation du PSG : « O n a pris un but et on a gardé une mentalité intacte, on a continué à attaquer. On a tout fait pour être meilleur que le Barça et tout a changé avec le carton rouge. » Une supériorité numérique qui a permis à ses joueurs de se libérer : « À partir de là, on a joué contre une équipe en infériorité numérique, c’était plus compliqué pour eux et les joueurs ont joué avec beaucoup de caractère, d’envie, d’enthousiasme. » …

JF pour SOFOOT.com