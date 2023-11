information fournie par So Foot • 25/11/2023 à 00:52

Luis Enrique : « Donnarumma ? Le problème, c’est quand un gardien commet une erreur »

Luis a apprécié le spectacle.

L’entraîneur parisien est notamment ravi du spectacle offert par deux formations largement offensives en ce vendredi soir. « Quand deux équipes de ce niveau jouent pour l’attaque et pressent haut, je pense que tous les amoureux du football prennent du plaisir. Nous, les entraîneurs, avons plus de mal à profiter avec les buts encaissés, mais c’est très difficile après une trêve internationale de préparer ce genre de match. Nous n’avons eu qu’un jour pour nous entraîner, Monaco a dû se préparer à Paris , a souligné le technicien espagnol, qui a rejeté les remarques concernant l’ennui de la Ligue 1. Je n’ai jamais dit que la Ligue 1 était ennuyeuse, c’est un championnat de bon niveau. Toutes les équipes essaient de se créer des occasions de manière plus ou moins directe. C’est un championnat compliqué sans aucun doute. » …

TB, au Parc des Princes pour SOFOOT.com