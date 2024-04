Luis Enrique confiant avant le match retour contre le Barça

Pas inquiet pour un sous Luis Enrique.

Présent en conférence de presse à la veille du quart de finale retour du PSG face au Barça, Luis Enrique a été fidèle à lui-même, maniant langue de bois et franc-parler, sans jamais vraiment donner d’indication à ses interlocuteurs. Il a toutefois été très clair sur le match de demain et sur son issue pour son équipe. « Je suis convaincu que l’on va renverser la situation » a ainsi déclaré le technicien espagnol. Concédant que les deux jours qui ont suivi la défaite à l’aller on été dur mentalement pour l’ensemble du groupe et du staff, il a souligné la mobilisation collective et répété sa confiance en amont du match.…

JF pour SOFOOT.com