Luis Enrique après Milan-PSG : « On a aidé à ce que le match soit fou »

Luis Enrique est toujours positif.

Malgré la nouvelle sortie de route du PSG en Ligue des champions ce mardi soir à Milan (2-1), le coach espagnol du Paris Saint-Germain s’est montré satisfait de l’attitude de ses joueurs : « En matière d’attitude, oui je suis satisfait. Après, comme toujours, je me fais une idée pire de ce qu’il se passe pendant le match, il faut que je le revoie à tête reposée. On a marqué le premier but, on a ensuite réussi à se créer pas mal de situations offensives… Mon regret ce soir, c’est qu’on a aidé à ce que ce match soit fou. J’aurais préféré que ce soit davantage un match de foot, pas un match de tennis, que l’on contrôle davantage le ballon. C’est le seul concept où j’avais un peu de peine durant la rencontre. » …

AC, à San Siro pour SOFOOT.com