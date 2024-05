Luis Enrique après Dortmund-PSG : « Le vestiaire est un peu affecté »

Six jours pour tout changer.

Dans la foulée de la défaite de son Paris Saint-Germain sur la pelouse du Borussia Dortmund en demi-finales allers de Ligue des champions (1-0), ce mercredi, l’entraîneur espagnol Luis Enrique s’est exprimé au micro de Canal+ : « C’est le football . On aurait préféré concrétiser nos situations, on va l’analyser. Tout le monde savait que ce ne serait pas facile, c’est une demi-finale de Ligue des champions. Le vestiaire est un peu affecté, parce qu’en plus nous avons eu une occasion avec deux poteaux. Mais à Paris, on a vu comment nos supporters peuvent nous aider, il faudra faire quelque chose d’exceptionnel. On sera très forts. On n’aura rien à perdre. » …

