Luis Campos, victime expiatoire

Luis Campos est pointé du doigt pour sa mauvaise gestion des mercatos, son absence de poids dans le dossier Kylian Mbappé et sa proximité avec Jorge Mendes. Des griefs qui se défendent mais qui permettent, aussi, au PSG de concentrer toutes ses erreurs sur un seul homme. Un leurre classique mais efficace.

Leonardo, Olivier Létang, Patrick Kluivert, Antero Henrique, Leonardo. La liste des directeurs sportifs qui se sont succédé au PSG depuis 2011 est assez éloquente et Paris semble être le seul club où le poste est aussi médiatisé. L’an dernier, dans la folie qui entourait la prolongation surprise de Kylian Mbappé, et, qui, aujourd’hui se retrouve être un bâton merdeux, s’est glissé une option sine qua none que tout le monde saluait : l’arrivée de Luis Campos au poste de conseiller sportif du président. Campos, c’est l’homme aux listes. Une dizaine de noms par poste, répartis par tranche tarifaire. Le Portugais, qui a œuvré à Monaco et à Lille, en étant au départ de la construction des groupes sacrés champions de France, devant le PSG, en 2017 et 2021, est un homme qui perçoit chez des jeunes parfois anonymes ou dans une impasse un destin international : Bernardo Silva, Thomas Lemar, Fabinho, Tiemoué Bakayoko, Jonathan David, Victor Osimhen, Zeki Çelik, Jonathan Ikoné, etc. Autrement dit, Campos achète une Renault 5 pour en faire une Bentley. Proche des Mbappé depuis leur collaboration commune sur le Rocher, l’idée avait du sens puisque le PSG souhaitait, en mai 2022, faire de Kylian Mbappé le seul et unique roi de Paris, en l’entourant de joueurs dévoués à son talent. Une escouade recrutée grâce au réseau de Campos et son carnet d’adresses XXL. C’était la théorie. En pratique, plus d’un an plus tard, Kylian Mbappé fait ses entraînements avec Leandro Paredes, Julian Draxler et Mathyas Randriamamy dans ce que l’on appelle le loft quand Luis Campos, pourtant réputé pour avoir le nez creux, se balade dans Paris avec ses ratés de l’an dernier, qu’il cherche à vendre à qui veut bien y mettre le prix : Renato Sanches, Carlos Soler, Fabian Ruiz, Hugo Ekitike, Vitinha. Il se dit même que les jours de Campos dans la capitale sont comptés…

Jorge Mendes Saint-Germain

Comment l’homme présenté comme le remède à tous les maux a-t-il pu, si vite, devenir, lui aussi, indésirable dans la capitale ? Le point de départ, peut-être, réside dans son lien contractuel avec le PSG. C’est simple, il est flou. Ou ubuesque. Luis Campo

Par Mathieu Faure pour SOFOOT.com