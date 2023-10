Lui, président ?

Au FC Porto, André Villas-Boas a absolument occupé tous les postes jusqu'à compter parmi les légendes du club. L'été prochain, le Portugais de 46 ans pourrait se lancer dans le plus grand projet de sa vie : devenir président des Dragons. Sauf qu'il y a déjà quelqu'un en place depuis 1982, et que cette idée ne plaît pas à tout le monde.

Petit voyage dans le passé. En juin 2020, alors que le monde du football est à l’arrêt à la suite de l’émancipation malheureuse du coronavirus, André Villas-Boas est appelé aux urnes du côté du FC Porto. Masque au bout du nez, gestes barrière, celui qui occupe alors le poste de coach de l’Olympique de Marseille prend la route des bureaux de vote de l’Estádio do Dragão pour défendre le mythique président Jorge Nuno Pinto da Costa dans une nouvelle élection. « Il a fait de ce club le plus grand du Portugal et a cette force de lier stabilité économique et résultats sportifs depuis le début de son mandat en 1982 » , indique-t-il dans la queue au milieu de tous les socios des Dragons. Mais AVB ne cache pas son envie d’occuper ce poste plus tard dans sa carrière. « En 2015, alors que j’étais en Russie, quelqu’un qui travaille toujours au FC Porto m’a envoyé un message en disant : “Je sais qu’un jour tu seras président du FC Porto !” Je n’y avais alors jamais pensé, mais mon cœur et mes émotions m’ont tout de suite fait ressentir que c’était un destin que je devais accomplir. »

<iframe loading="lazy" title='André Villas-Boas: "O que mais desejo é o sucesso do FC Porto e da candidatura de Pinto da Costa"' width="500" height="281" src="https://www.youtube.com/embed/fZR-usXy8Uc?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen></iframe>…

par Matthieu Darbas pour SOFOOT.com