Lufthansa mise sur les jets électriques de l'entreprise allemande Lilium

Le premier groupe européen du transport aérien Lufthansa a annoncé jeudi un partenariat avec le jeune développeur allemand de jets électriques Lilium qui vient de lancer la production de ses appareils à décollage et atterrissage verticaux.

( AFP / CHRISTOF STACHE )

Les deux entreprises ont signé un protocole d'accord visant à explorer "un partenariat stratégique sur l'exploitation d'avions électriques à décollage et atterrissage verticaux (eVTOL) en Europe", selon un communiqué commun.

Le géant du transport aérien et la start-up bavaroise veulent étudier ensemble différentes problématiques de cette nouvelle catégorie de véhicules aériens, tels que "les opérations au sol et en vol, la maintenance, la formation des équipages et des pilotes".

Créé en 2015, Lilium a annoncé cette semaine le démarrage de la production de son modèle de jet électrique, pouvant transporter jusqu'à six personnes, dans son usine de Wessling, près de Munich. Ces petits avions ont vocation à servir pour des vols privés, des vols passagers, ou sans siège, pour le fret aérien.

Lilium envisage de relier des villes sur des distances comprises entre 40 et 200 km au lancement, "et jusqu'à 500 km à terme", à des vitesses allant jusqu'à 300 km/h, indique l'entreprise sur son site internet.

La jeune entreprise avait présenté son prototype en 2019 et avait promis à l'époque un service de transport à la demande d'ici 2025 au prix d'un taxi "mais quatre fois plus rapide".

Elle a déclaré en novembre avoir obtenu la certification de l'Agence européenne de sécurité aérienne (EASA).

Avec ce partenariat, Lufthansa veut "développer davantage l'aviation et conduire la transformation de l'industrie", a déclaré Detlef Kayser, membre du directoire de Lufthansa.

Le groupe s'est fixé pour objectif de réduire de moitié ses émissions nettes de carbone d'ici 2030, avant de devenir neutre en carbone d'ici 2050.

D'après le classement du cabinet de conseil SMG, une trentaine d'entreprises se sont lancées dans la course pour construire des VTOL. Parmi les plus en vue, une autre entreprise allemande, Volocopter, qui espère notamment expérimenter ses taxis volants pour les Jeux olympiques 2024.