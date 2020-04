Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Lufthansa espère finaliser la semaine prochaine un plan de sauvetage à 10 milliards d'euros Reuters • 23/04/2020 à 18:49









LUFTHANSA ESPÈRE FINALISER LA SEMAINE PROCHAINE UN PLAN DE SAUVETAGE À 10 MILLIARDS D'EUROS FRANCFORT (Reuters) - Le groupe allemand Lufthansa espère finaliser la semaine prochaine avec les pouvoirs publics un plan de sauvetage qui pourrait atteindre les 10 milliards d'euros, a-t-on appris jeudi de sources proches du dossier. Le président du directoire de Lufthansa, Carsten Spohr, a annoncé il y a deux semaines que son groupe chercherait à obtenir des aides publiques en Allemagne, en Suisse, en Belgique et en Autriche, se disant optimiste sur l'issue de ces discussions. Lufthansa, principale compagnie aérienne allemande, possède aussi des filiales en Autriche (Austrian Airlines), en Belgique (Brussels Airlines) et en Suisse (Swiss International Air Lines). Aucun commentaire n'a pu être obtenu auprès de Lufthansa. (Arno Schuetze, Klaus Lauer and Patricia Uhlig; version française Henri-Pierre André)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.