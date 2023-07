information fournie par So Foot • 05/07/2023 à 17:22

Ludovic Blas fait ses adieux au FC Nantes

Le Blas blesse.

Après quatre saisons sous le maillot du FC Nantes (pour 159 matchs, 45 pions et 18 passes décisives), Ludovic Blas (25 ans) a décidé de tourner la page. Sur Instagram, le gaucher – à qui il restait un an de contrat – a posté une vidéo retraçant tous ses meilleurs moments chez les Canaris. Le sacre de 2022 en Coupe de France, dont il a été l’un des grands artisans et l’unique buteur de la finale face à l’OGC Nice, occupe évidemment une place dans choix dans ce florilège. Le numéro 10 a fait partie du groupe ayant permis au FC Nantes de retrouver de sa superbe ces dernières saisons, malgré une fin de saison dernière à flirter avec la relégation.…

EL pour SOFOOT.com