Ludovic Blas à Rennes sans surprise

Les Canaris vont passer une triste nuit.

Quand tu passes chez l’ennemi, c’est déjà assez difficile à vivre. Quand l’ennemi en question démarre son communiqué officiel pour annoncer le transfert par « il a fait les beaux jours de Guingamp et Nantes et c’est désormais avec le maillot rouge et noir du club de la capitale bretonne que Ludovic Blas va poursuivre sa carrière » , il y a encore plus de quoi être en colère. Mais le coup de grâce vient peut-être du « traître », comme les amoureux nantais s’amusent désormais à l’appeler en tout cas, qui a lancé « je connais bien la région, mais c’est une évolution pour moi. Je passe à un niveau supérieur dans un club qui a beaucoup d’ambition » , au micro du Stade rennais pour sa première interview. Après quatre saisons sous le maillot du FC Nantes (pour 159 matchs, 45 pions et 18 passes décisives), Ludovic Blas a décidé de prendre la direction de Rennes ce mercredi. Un grand bond dans sa carrière.…

MD pour SOFOOT.com