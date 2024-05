Ludogorets égale un record européen

Tu peux être champion une fois… mais pas 13… Ah si, en fait.

Il n’y en avait pas que pour Kylian Mbappé et le PSG ce week-end. À plus de 2 400 kilomètres de la capitale, la « Първа професионална футболна лига » (première division bulgare en VF) a livré son champion et ce n’est autre que le PFK Ludogorets Razgrad, titré pour la 13 e année d’affilée… excusez du peu. Les Aigles ont remporté leur second match de play-off face au rival historique, le CSKA Sofia (3-1), et scellent leur destin dans le marbre.…

