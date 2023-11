Lucescu démissionne après la défaite du Dynamo Kiev face au Shakhtar Donetsk

Tout va si vite dans le football.

Vendredi 3 novembre, 17h55 : coup de sifflet final et victoire du Shakhtar Donetsk sur la plus petite des marges (0-1) dans le derby ukrainien pour le compte de la quatrième journée du championnat. Vendredi 3 novembre, 18h32 : « Mircea Lucescu démissionne de son poste d’entraîneur du Dynamo Kiev. Le match contre le Shakhtar était donc le dernier du tacticien roumain avec nous » , peut-on lire dans un communiqué. Injouable sur le banc du Shakhtar Donetsk entre 2004 et 2016, Lucescu avait fait couler beaucoup d’encre en venant chez l’ennemi l’été dernier. Quinze matchs, huit défaites et puis s’en va. Ou comment réussir à être détesté par tout le Dynamo.…

MD pour SOFOOT.com