Lucas Hernandez, l’axe de raison

Miguel Almirón of Newcastle United is chased down by Lucas Hernández of Paris Saint-Germain during the UEFA Champions League Group F match at St. James's Park, NewcastlePicture by Andy Sumner/Focus Images/Sipa USA ??04/10/2023 - Photo by Icon sport

Aligné en charnière pour la première fois depuis son arrivée à Paris contre Monaco, Lucas Hernandez a apporté tout sa hargne et son sens du duel aux côtés de Milan Škriniar. Un intérim qui pourrait bien durer, alors que les doutes qui l'entouraient en début de saison semblent bien loin.

S’il n’a rien laissé paraître au fil d’une prestation une nouvelle fois aboutie, Lucas Hernandez vivait une grande première vendredi soir dans la froideur du Parc des Princes face à Monaco. Relayant avec brio Nuno Mendes dans le couloir gauche depuis l’entame de la saison et la blessure longue durée du Portugais, le champion du monde 2018 a disputé son premier match dans sa seconde peau, celle de défenseur central. Un rôle tout aussi naturel pour lui, et qu’il devrait embrasser à nouveau face à Newcastle, forfait de Marquinhos oblige. Pour ne plus s’en départir ?

Plein centre

Excellent face aux Monégasques, le défenseur polyvalent alterne entre l’axe et le côté gauche depuis le début de sa carrière. À titre d’exemple, pour sa première saison au Bayern en 2019-2020, le tricolore avait disputé 12 rencontres dans l’axe contre 13 à gauche, un ratio qui passait à 30 pour 4 deux saisons plus tard. « Quand je suis arrivé au club, c’était en tant que central ou arrière gauche , affirmait-il en conférence de presse à la veille du match aller à Newcastle. Le coach peut compter sur moi pour les deux postes. S’il a besoin de moi à gauche, je vais tout donner, pareil en défense centrale. Que ce soit en club ou en sélection, j’ai toujours montré cette polyvalence. » Le nouveau Parisien est l’un des centraux les plus intéressants de l’effectif, bon relanceur et toujours solide, il est un concurrent sérieux à ce poste et pourrait finir la saison dans l’axe. Plus rapide que Milan Škriniar ou Danilo, plus régulier que Marquinhos, il est sûrement le central dont Paris avait besoin.…

Par Tom Binet, avec Lina Boulkenafet pour SOFOOT.com