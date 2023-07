information fournie par So Foot • 26/07/2023 à 21:33

Lucas Hernandez : « Je suis né à Marseille, mais je n’y peux rien »

Griezmann n’est pas né à Montevideo, et il n’y peut rien.

Quelques semaines après son départ du Bayern Munich pour le PSG, Lucas Hernandez, actuellement en stage au Japon avec sa nouvelle écurie, s’est confié dans L’Équipe . Dans un entretien publié ce mercredi, il a pu revenir sur son côté marseillais, qui n’a guère plu à certains ultras franciliens. « Je suis jeune et j’ai eu des propos maladroits sur l’OM et le fait que je ne jouerais jamais au PSG. Je suis conscient de la situation, j’arrive ici pour montrer à tous les supporters du PSG qui sont sceptiques que je suis là pour tout donner pour le club et ce maillot. Ils le verront très vite » , a-t-il assuré.…

LT pour SOFOOT.com