information fournie par So Foot • 20/08/2023 à 10:18

Lucas Hernandez déjà sous le charme de Mbappé

Séduit en une mi-temps.

Kylian Mbappé a fait son retour à la compétition sur la pelouse du Stadium de Toulouse, inscrivant le premier but de la saison du PSG depuis le point de penalty. « C’est un joueur extraordinaire, on le sait tous. J’ai la chance de pouvoir jouer avec lui en équipe de France, maintenant ici en club , s’est réjoui Lucas Hernandez après la rencontre en zone mixte. C’est une fierté de pouvoir jouer avec lui, on s’entend très bien. En espérant que cette année, il va bien nous aider sur le terrain parce que c’est un joueur très très important pour le PSG. »…

TB pour SOFOOT.com