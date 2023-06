Lucas Hernandez au PSG : le genou en vaut-il la chandelle ?

21 Lucas HERNANDEZ (fra) during the FIFA World Cup 2022, Group D match between France and Australia on November 22, 2022 in Al Wakrah, Qatar. (Photo by Anthony Bibard/FEP/Icon Sport)

Annoncé proche du Paris Saint-Germain, Lucas Hernandez est loin de faire l'unanimité dans la capitale. Tout d'abord en raison des doutes sur son état de santé, mais également parce que le natif de Marseille est – malgré lui ? – associé au grand rival de la cité phocéenne.

Alors que Sergio Ramos et Lionel Messi ont fait leurs valises – et en attendant de savoir ce qu’il adviendra de Kylian Mbappé – le club de la capitale pourrait s’adjoindre les services d’un autre champion du monde, en la personne de Lucas Hernandez. Le défenseur du Bayern Munich serait sur le point de rejoindre les champions de France contre un montant compris entre 35 et 40 millions d’euros, à en croire L’Équipe . Une signature qui viendrait s’ajouter à celles de Marco Asensio, Manuel Ugarte et Milan Škriniar, dont les supporters parisiens attendent toujours l’officialisation. Mais contrairement aux trois autres, la venue de l’homme aux 33 sélections en Bleus ne réjouit pas grand monde au pied de la Tour Eiffel.

« T’es pas le bienvenu, le Marseillais »

Premier reproche adressé au champion d’Europe 2020 : son affiliation supposée à l’Olympique de Marseille. Né dans la cité phocéenne alors que son père portait les couleurs de l’OM, Lucas Hernandez a pourtant rapidement mis les voiles vers l’Espagne dès son enfance. Après la finale de Ligue des champions remportée par son Bayern Munich face au PSG – un match dans lequel il n’était pas entré en jeu – le jeune homme avait alors chambré son adversaire du soir en entonnant le son « Paname c’est la Champions League » du rappeur MHD, accompagné de Michaël Cuisance et Alphonso Davies. Difficile pour autant de reprocher à un joueur de célébrer à sa manière une victoire de cette importance, qui plus est dans l’euphorie du moment. « C’est Alphonso Davies qui a mis ce son et je pense qu’il ne le comprenait pas à la lettre. Ce n’est pas du tout pour chambrer le Paris Saint-Germain. Je ne suis pas comme ça », se défendait-il quelques jours plus tard dans Téléfoot.…

Par Tom Binet pour SOFOOT.com