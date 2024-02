Lucas Hernandez admet que l’avenir de Kylian Mbappé est un sujet tabou

Motus et bouche cousue.

Dans un entretien accordé à RTL, qui sortira ce vendredi, Lucas Hernandez n’a pas fait l’impasse sur le potentiel transfert de Kylian Mbappé au Real Madrid l’été prochain. L’international français, visiblement gêné, a mis les pieds dans le plat en évoquant le tabou que ce potentiel transfert génère dans le vestiaire parisien : « Nous, on essaie de ne pas parler de ce sujet-là . Je vous dis la vérité, on n’en parle pas. On sait qu’il y a beaucoup d’attente derrière lui, a déclaré l’ancien défenseur du Bayern Munich. On ne veut pas trop l’agacer, trop lui demander. C’est à lui de prendre la meilleure décision, pour lui, pour sa famille et sa carrière. La décision qu’il prendra sera la bonne, en espérant qu’il restera au Paris Saint-Germain, avec nous. » …

TM pour SOFOOT.com