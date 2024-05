Lucas Chevalier sera-t-il rétabli à temps pour les JO ?

Panique sur les Jeux.

Sorti sur blessure et en larmes à la 89 e minute de la rencontre entre Nantes et Lille (1-2), le portier du LOSC, Lucas Chevalier devrait être opéré du genou gauche cette semaine. D’après L’Équipe , le gardien français « souffre d’un problème au ménisque nécessitant une intervention » et devrait être indisponible pour six à huit semaines minimums. Sa participation au tournoi olympique de Paris 2024 est donc fortement compromise alors qu’il devait être le capitaine de la sélection.…

