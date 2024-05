Lucas Chevalier élu meilleur gardien de Ligue 1 aux trophées Bruno Martini

Qui de mieux que les entraîneurs des gardiens quand il faut voter pour le meilleur gardien ?

Si Gianluigi Donnarumma lui est passé devant lors de la cérémonie des trophées UNFP, au grand dam de Rémy Cabella, Lucas Chevalier a été récompensé par ses pairs ce lundi. Il a effectivement reçu le prix du meilleur gardien de Ligue 1, devant l’Italien et Marco Bizot, décerné par l’Association des entraîneurs professionnels de gardiens de but. Le portier du LOSC avait déjà été honoré lors des trophées Bruno Martini en étant élu meilleure révélation de la saison 2021-2022 de Ligue 2 sous les couleurs de Valenciennes et meilleure révélation dans l’élite lors de l’exercice suivant avec les Dogues. Pour la troisième édition de l’histoire, il fait donc la passe de trois et garni sa cheminée pendant sa rééducation.…

EL pour SOFOOT.com