Lucas Chevalier baisse la garde

Victime d'une blessure au genou gauche ce dimanche lors de la victoire du LOSC à Nantes (1-2), Lucas Chevalier pourrait louper les Jeux olympiques. Une très mauvaise nouvelle pour le gardien, et Thierry Henry.

Si la Beaujoire a été le théâtre de l’une des meilleures mi-temps de la saison du LOSC, lors de la victoires des Dogues à Nantes ce dimanche (1-2), elle a aussi été la pelouse sur laquelle Lucas Chevalier a lâché quelques larmes. Après une sortie aérienne en toute fin de match, le jeune gardien s’est assis dans son but et a vu son genou gauche être testé par le staff médical. Quelques minutes plus tard, il a dû céder sa place à Vito Mannone, tout en boitant de manière assez importante. Ce lundi, Lille a confirmé que le Bleuet souffrait bien « d’une lésion méniscale du genou gauche qui nécessitera une intervention chirurgicale dans les prochains jours » . Si le club n’évoque qu’une absence pour la dernière journée de championnat (réception de Nice), le journal L’Équipe parle d’une indisponibilité comprise entre six et huit semaines.

Un timing incertain

Une telle absence l’écarterait des terrains au moins jusqu’en juillet. Sans doute qu’il ne caressait plus vraiment le rêve d’être appelé ce jeudi par Didier Deschamps pour disputer l’Euro, mais les Jeux olympiques, en revanche, étaient bien dans son viseur. « Je préfère jouer les Jeux olympiques qu’être remplaçant à l’Euro », avait-il lancé en conférence de presse en mars dernier. Avec cette blessure, sa participation aux Olympiades est clairement remise en question. Un gros coup dur pour l’équipe de France olympique, et Thierry Henry, qui voyait en Chevalier son potentiel capitaine.…

Par Léo Tourbe pour SOFOOT.com