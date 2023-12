Lucas Beraldo et Gabriel Moscardo, le futur visage du PSG

Paris tient ses deux recrues du mercato hivernal. Elles sont brésiliennes, ont à peine la vingtaine et s'appellent Lucas Beraldo (défenseur de 20 ans, São Paulo) et Gabriel Moscardo (milieu de 18 ans, Corinthians). Présentations.

Paris a-t-il décidé de calquer le modèle du Real Madrid ? Comme le rapportent de nombreux médias ces dernières heures, le club de la capitale s’apprête à payer une traversée de l’Atlantique à deux Brésiliens à peine majeurs : Lucas Beraldo (20 ans), défenseur central de São Paulo, et Gabriel Moscardo (18 ans), milieu défensif des Corinthians. Deux objectifs derrière ces transactions, chacune estimée à 20 millions d’euros tout de même : à court terme, offrir des solutions à Luis Enrique en attendant les retours de blessure de Fabián Ruiz, Nuno Mendes et Presnel Kimpembe ; à long terme, oser le pari et verrouiller deux potentielles pépites auriverdes dès leur plus jeune âge, avant que les autres écuries du Vieux Continent ne se jettent sur elles dans les mois à venir.

Cette méthode, c’est ni plus ni moins de ce que réalise la Casa blanca depuis plusieurs années avec les exemples Vinícius Júnior, Rodrygo et plus récemment Endrick, quitte à ne les faire venir que plusieurs mois après l’achat. Pour Paris, cela ressemble d’ailleurs à ce qui avait été fait pour Lucas Moura, acheté en août 2012 juste avant ses 20 balais (et contre 40 patates), mais arrivé à Paname seulement l’hiver suivant. Sous l’ère QSI, l’Argentin Giovani Lo Celso – crack de Rosario Central à l’époque – avait également signé dans la Ville Lumière dès ses 20 ans, en 2016. Mais voir le club francilien investir dans de purs prospects de l’autre bout du globe reste une rareté. Et d’ailleurs, de manière générale, le PSG n’est pas spécialement doué pour faire maturer les jeunes joueurs encore boutonneux : Hugo Ekitike et Cher Ndour pourront en témoigner.…

Par Jérémie Baron pour SOFOOT.com