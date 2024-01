information fournie par So Foot • 18/01/2024 à 17:25

Luca Zidane : « Ce n’est pas tabou de parler de mon père pour l’OM »

De toute façon, Gennaro Gattuso n’a plus peur de Zinédine Zidane depuis 18 ans.

Un enfant ne devrait pas dire ça. Alors que Zinédine Zidane se la coule douce depuis son départ du Real Madrid en mai 2021, son fiston Luca a relancé le feuilleton Zizou à l’OM dans une interview accordée à la chaîne YouTube Carré, ce mercredi 17 janvier.​ Même si les propriétaires qataris du PSG ont essayé de s’attacher les services de Zizou plusieurs fois, son deuxième fils, gardien de but d’Eibar (D2 espagnole) a ouvert la porte à une potentielle arrivée de ZZ à l’Olympique de Marseille : « Ce n’est pas tabou de parler de mon père à l’OM, mais on n’en parle pas trop, il prendra sa décision lui-même concernant le futur club qu’​il entraînera. Mais le voir au PSG, c’est un peu plus compliqué. » …

JBC pour SOFOOT.com