LUBRIZOL FRANCE MISE EN EXAMEN POUR L'INCENDIE DE SEPTEMBRE PARIS (Reuters) - Lubrizol France a été mise en examen, cinq mois après l'incendie qui a ravagé un site exploité par la société près de Rouen (Seine-Maritime), annonce jeudi le Parquet de Paris. Les chefs retenus sont "déversement de substances nuisibles dans les eaux souterraines, superficielles ou de la mer et d'exploitation non conforme d'une installation classée ayant porté une atteinte grave à la santé, la sécurité ou dégradé substantiellement la faune, la flore, la qualité de l'air, du sol ou de l'eau", précise-t-il dans un communiqué. La société a été placée sous contrôle judiciaire avec l'obligation de s'acquitter d'une caution de 375.000 euros et de constituer une sûreté de quatre millions d'euros, ajoute la parquet. Plus de 9.500 tonnes de produits chimiques ont été détruits dans l'incendie qui a provoqué un manque à gagner considérable pour les acteurs économiques locaux. (Jean-Philippe Lefief)

