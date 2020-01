Luanda Leaks, ou l'effondrement de l'empire dos Santos

26 septembre 2017. João Lourenço, le tout nouveau président angolais, prête serment. Et évince du fauteuil présidentiel José Eduardo dos Santos, après trente-huit ans de « règne ». Malgré les apparences ? le chef de l'État est un cacique du MPLA, le parti au pouvoir ?, sa nomination à la tête de l'Angola ouvre une nouvelle ère. À peine élu, João Lourenço prévient : la lutte anticorruption est une priorité de son mandat. Objectif : « récupérer les ressources dispersées dans le monde entier », expose-t-il aux parlementaires, lors de son premier discours à l'Assemblée en octobre 2017. La tâche, si elle est nécessaire, s'avère difficile, tant le phénomène est étendu.Cette année-là, l'Angola pointe en effet à la 167e place de l'indice de corruption de Transparency International. N'en déplaise au clan dos Santos, quelques mois plus tard, la machine Lourenço est lancée. Des poursuites sont engagées contre le fils de l'ex-président, José Filomeno, pour détournement et blanchiment d'argent lié au fonds souverain angolais qu'il a dirigé. Mais c'est surtout sa s?ur qui, rapidement, fera les frais de l'engagement de João Lourenço. L'ancienne présidente de Sonangol, la puissante entreprise d'État chargée de l'exploitation et de la production de pétrole et de gaz naturel, est aujourd'hui poursuivie par la justice angolaise, accusée de détournements de fonds publics.Lire aussi : Il était une fois, Isabel dos Santos,...