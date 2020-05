Ces derniers temps, plusieurs députés de la majorité avaient menacé de quitter le groupe. © CHRISTOPHE ARCHAMBAULT / AFP

Ces derniers temps, en pleine crise du Covid-19, un nouveau coup de massue s'est abattu sur la tête des députés de La République en marche : une dizaine d'entre eux, dont plusieurs têtes d'affiche, se disaient prêts à faire sécession et ainsi créer un groupe autonome à l'Assemblée nationale d'une vingtaine d'élus. Une initiative portée secrètement par leur ancien collègue Marcheur Matthieu Orphelin qui comptait bien embarquer avec lui les parlementaires LREM Guillaume Chiche, Émilie Cariou, ou encore Aurélien Taché.

Alors, dans les couloirs de la macronie, mission était donnée de torpiller la fronde et s'éviter trop de fuites de députés vers cette nouvelle formation en préparation. Pour ce faire, les caciques du mouvement présidentiel ont donné le go à la création d'un courant « social et écologiste » au sein du groupe LREM. Ce pôle En commun devrait être porté par l'ancienne écologiste Barbara Pompili et l'ex-chiraquien Hugues Renson qui avaient rejoint Emmanuel Macron en 2017. Un texte, qui a reçu quelques derniers coups de griffe mercredi lors d'une visioconférence avec les ministres Jean-Yves Le Drian et Olivier Dussopt, est déjà sur la table et défini le credo de ce nouveau courant : « Nous avons une société en commun, nous avons un destin en commun, nous avons une nation en commun,

