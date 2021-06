LREM est "un parti de traitres", estime Rachida Dati

Elle déplore l'effacement de la droite et de la gauche, dont l'opposition est pourtant "saine" dans une démocratie.

Rachida Dati à La Baule, le 29 août 2020. ( AFP / LOIC VENANCE )

La maire du VIIe arrondissement de Paris, Rachida Dati, a estimé lundi 21 juin que La République en marche était un parti composé de "traitres".

"En Marche, c'est un parti de quoi ?, s'est-elle interrogée sur France Inter. Moi j'ai du respect pour les écologistes ou le Parti socialistes, fondés sur une doctrine, une idéologie, des convictions. En Marche, c'est des traîtres de gauche et des traîtres de droite. Ceux qui y sont viennent du PS ou des Républicains. C'est pas dur, c'est la réalité ! En Marche, ça se réduit à quoi ? À Emmanuel Macron."

"Moi, je considère que la droite et la gauche, ça existe", a encore expliqué l'ancienne ministre de Nicolas Sarkozy. Et je déplore qu'aujourd'hui, nous n'ayons plus ce débat politique sain. Dans une démocratie, qu'il y ait une droite et une gauche, c'est très sain : on s'affronte, on débat... En 2017, il y a eu des événements qui ont percuté l'élection, avec un président Hollande qui ne se représente pas, une primaire à gauche partie dans tous les sens... Les candidats à l'époque ont été percutés par des affaires ou par l'absence de vision."

"Déconnexion du gouvernement"

Une situation politique, selon Rachida Dati, qui explique en partie l'abstention record lors des élections régionales. "Certes, il y a eu une forte abstention, que je déplore", a-t-elle expliqué. Quand on voit que les jeunes ou les classes populaires ne sont pas allés voter, les plus impactés par la crise , sanitaire ou autre, on se dit qu'il y a une déconnexion du gouvernement vis-à-vis des Français. Et quelle claque aux commentateurs et aux sondeurs ! Tous ces médias qui ont payé à prix d'or, parce que ça coûte très cher, les sondages, faut vous faire rembourser ! Tout était à côté. Le scrutin d'hier montre que les valeurs qui sont portées par ce pays, les préoccupations des Français, correspondent aux valeurs des Républicains. "

Ce scrutin "montre que nous sommes en position d'être une alternative crédible pour la France, donc je souhaite qu'après ce scrutin, on aille très vite sur l'incarnation d'un candidat pour la présidentielle de 2022", a-t-elle tranché.