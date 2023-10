Louis Mickaël Sylla, la blague qui tourne au rêve saoudien

Footballeur amateur n’ayant aucune expérience du haut niveau, Louis Mickaël Sylla a réussi à décrocher un contrat à Al-Shabab, douzième de Saudi Pro League, en partant seul à l'aventure dans le Royaume. Au début, il s'agissait presque d'une blague. Aujourd'hui, il s'entraîne avec Romain Saïss, Éver Banega et Yannick Ferreira-Carrasco.

Entre deux vols, sur le siège arrière d’un taxi, Louis Mickaël Sylla se fait parfaitement à son nouveau costume de joueur professionnel. À 29 ans, le Français file vers l’aéroport afin de décoller de Riyad vers Djeddah. Sourire scotché aux lèvres, il ne cesse de profiter de sa vie saoudienne : « La vie ici est parfaite, c’est un endroit idéal. À part mon coiffeur, il n’y a rien qui me manque en France. » En deux mois, l’acclimatation a été si rapide que ce milieu droit anonyme de district vient de signer son premier contrat professionnel avec le club d’Al-Shabab, actuellement douzième de Saudi Pro League.

Recalé par la D1 maltaise

Mais comment un homme de presque 30 ans peut devenir footballeur professionnel sans aucune ligne significative sur son CV ? Grâce à beaucoup d’audace. Le 13 août dernier, au moment de poser ses valises à Riyad, le natif de Villeneuve-la-Garenne ne parle pourtant pas un seul mot d’arabe. Il veut tenter le pari saoudien au moment où les plus grands joueurs de la planète cèdent aux sirènes de ce championnat méconnu. « Je me suis dit que la vibe était là-bas. En plus, ils payent assez bien, donc c’est cool , rigole-t-il. Si je n’y arrivais pas en Arabie saoudite, j’étais sûr d’arrêter le foot. » En plus des stars internationales, voilà que la Saudi Pro League jetterait son dévolu sur des joueurs amateurs en quête de notoriété. Réputé évidemment moins bon qu’en Europe, le niveau du football saoudien interroge d’ailleurs à chaque vidéo que partage Louis Mickaël Sylla sur internet. Ses dribbles entre les plots ou les petits ponts mis à ses coéquipiers lors des entraînements font d’ailleurs souvent rire ses abonnés qui se demandent parfois s’il évolue réellement avec des joueurs de première division.…

Propos recueillis par EL.

Par Enzo Leanni pour SOFOOT.com