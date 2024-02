LOSC : cet outsider qui avance masqué

Edon ZHEGROVA of Lille celebrates scoring his team fourth goal during the Ligue 1 Uber Eats match between Lille Olympique Sporting Club and Clermont Foot 63 at Stade Pierre Mauroy on February 4, 2024 in Lille, France. (Photo by Daniel Derajinski/Icon Sport)

Large vainqueur de Clermont (4-0), le LOSC est quatrième de Ligue 1 à quatre points de la seconde place. Mieux, le club nordiste semble désormais avoir les armes pour enfin décrocher cette régularité qui lui manque tant.

Il y a des week-ends comme ça où mettre une rouste à la lanterne rouge peut vous rapporter bien plus que trois points. Ce n’est en effet pas arrivé si souvent que cela, ces dernières saisons, que le LOSC a profité de faux pas de la quasi-totalité de ses concurrents directs à l’Europe pour grappiller des points : Brest et Monaco se sont neutralisés, Monaco a buté à domicile sur Le Havre tandis que Reims et l’OM ont respectivement perdu des plumes face à Toulouse et à Lyon. Il n’y a que le cousin lensois qui a fait le job. Si bien que Lille a pu prendre ses aises dans le wagon Ligue des champions (avec une 4 e place désormais qualificative) avec encore une fois beaucoup de buts au programme. Avec sept buts inscrits sur les deux derniers matches à domicile et zéro encaissé, une seule défaite en championnat depuis la fin septembre, l’équipe de Paulo Fonseca doit largement prétendre à faire mieux que la décevante sixième place de l’an dernier. Car elle en a les moyens.

La concurrence, ça paye

Le festival offensif face à une pauvre formation clermontoise – qui avait pourtant su tenir en échec les Dogues il y a moins de deux mois chez eux – démontre les capacités et la richesse du travail de Paulo Fonseca depuis plus d’un an et demi dans le Nord. Des jeunes que Fonseca a installé titulaires s’affirment de plus en plus comme des valeurs sûres de Ligue 1 (Chevalier, Yoro, Angel Gomes, Edon Zhegrova) tandis que les renforts tant demandés par le coach portugais qui sont enfin arrivés ont amené une concurrence bienvenue (Bentaleb, Tiago Santos, Haraldsson…). En dedans sur le début de saison, Jonathan David a par exemple fait un tour par la case banc, pendant que Yusuf Yazıcı cassait la baraque, et facture depuis son retour dans le onze six buts sur ses huit dernières sorties hexagonales.…

Par Andrea Chazy pour SOFOOT.com