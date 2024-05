Lorient : chaos debout

Au terme d’une soirée aussi chaotique que sa saison, le FC Lorient a touché le miracle du bout des doigts, en revenant à égalité parfaite avec le FC Metz au classement. Mais n’a pu éviter la chute en Ligue 2, quatre ans après s’en être extirpé.

S’il y a une ville en France où la virée à Cannes de Kylian Mbappé ne fait pas polémique ce lundi matin, c’est bien à Metz, où l’on est bien heureux d’avoir vu le capitaine du PSG préférer le rouge du tapis du festival au grenat de Saint-Symphorien. Car battus 2 à 0 seulement par le PSG sur leur pelouse, les Messins auraient été relégués avec un but encaissé de plus dans leur besace. Or, le FC Metz a rapidement stoppé l’hémorragie pour s’accrocher à sa place de barragiste, pendant que Lorient touchait du doigt le miracle de s’y inviter, sur le gong, en éparpillant dans une soirée chaotique Clermont (5-0). Il en manque donc un pour effacer la différence de buts défavorable (+7 pour Metz) et pour éviter d’être partagée au nombre de buts marqués à l’extérieur dans les confrontations directes (Metz a gagné 3-2 en Bretagne, Lorient 2-1 en Lorraine).

Des Merlus chassés

Pour cette mission périlleuse, les Merlus ont en plus dû composer avec un contexte hostile, avec les ultras locaux qui attendaient de pied ferme l’arrivée des joueurs sur le tapis orange pour leur faire part de leur colère, à l’issue de cette saison catastrophique. Cette situation a poussé le club à ruser, en laissant en place le tapis habituel, pendant que les joueurs entraient au Moustoir par une porte plus discrète, histoire d’éviter la foule.…

Par Adrien HEMARD DOHAIN pour SOFOOT.com