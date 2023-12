Lorient : Aiyegun Tosin dénonce les messages de haine qu'il reçoit sur les réseaux

Les joies des réseaux sociaux.

Ce mercredi sur Instagram, l’attaquant du FC Lorient Aiyegun Tosin a montré la capture d’écran d’un message privé plein de racisme et de haine – notamment dirigé vers sa fille de quatre ans – qu’il avait reçu trois jours plus tôt après la défaite au Moustoir contre l’OM. Dans un papier publié jeudi par Ouest-France , le Béninois témoigne : « J’en ai plus d’une fois par semaine. Le racisme n’a pas commencé avec moi. Il existe depuis longtemps. Mais ça ne me fait rien. Parce qu’on a beau faire des interviews ou des communiqués de presse, rien ne change. Cela sera être toujours pareil. Je ne peux pas être affecté par ça. Même en Suisse, j’en recevais. Ce n’est pas qu’en France. C’était là avant que je naisse, et ça sera là après moi. […] Ça ne sert à rien de me casser la tête, même si ça fait mal de recevoir ce genre de messages. Les gens disent ce qu’ils veulent, mais cela ne m’affecte pas, car je suis fier d’être noir. Pour moi, on est tous pareil. […] I l faut sensibiliser parce que parler d’une petite comme ça, qui ne sait rien, ça fait mal. » …

LP pour SOFOOT.com