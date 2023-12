Lorenzo Lucca rêve de l’Euro avec l’Italie

Oui, en 2023, le meilleur buteur italien du dix-septième de Serie A peut rêver de l’Euro.

Ancienne promesse du club de Pisa, parti ensuite à l’Ajax Amsterdam sans succès, Lucca est aujourd’hui à l’Udinese et dispute sa première saison en Serie A. À 23 ans, il réalise des débuts corrects puisqu’il a inscrit quatre pions en quinze rencontres avec les Bianconeri . Étant donné la pénurie de buteurs que connaît la Nazionale depuis plusieurs années, le jeune bomber a immédiatement été questionné par SportMediaset sur une possible participation à l’Euro l’été prochain. « L’Euro ? Je dois d’abord penser à marquer des buts avec l’Udinese, à aider à gagner des matches, a rétorqué Lucca dans un premier temps. Le Championnat d’Europe serait une conséquence. J’ai entendu dire que Spalletti me regarde et j’en suis heureux. C’est mon rêve d’être appelé en équipe nationale, de jouer la Coupe d’Europe et la Coupe du monde (…) J’ai eu un parcours un peu plus long que d’autres, mais je suis heureux d’être ici parce que l’Udinese m’a donné l’opportunité de faire mes débuts en Serie A tout de suite. »…

AC pour SOFOOT.com