Lorenzi : « Le projet sportif tourne autour de Lees-Melou »

Après les projets Mbappé, le projet Lees-Melou.

La saga bretonne entre le Stade rennais et Pierre Lees-Melou a, a priori, pris fin avec l’entretien qu’a donné le directeur sportif du SB29, Grégory Lorenzi, dans les colonnes de L’Équipe le 17 janvier. Même si Rennes a longtemps essayé de s’attacher les services du milieu de terrain, le directeur sportif brestois est resté ferme : « C’était une volonté de le conserver. […] À Brest, le projet sportif tourne autour de Pierre Lees-Melou, on ne voulait pas rentrer dans des négociations, et on n’a jamais fait de contre-proposition à la première offre de Rennes. Le président est resté ferme. » …

LP pour SOFOOT.com