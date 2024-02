information fournie par So Foot • 01/02/2024 à 23:39

Lorenz Assignon prêté en Angleterre

Longtemps pisté par l’OM, Lorenz a signé.

Mais pas à l’OM. Le latéral droit rennais, passé numéro trois dans la hiérarchie des Bretons, s’est envolé pour l’Angleterre pour retrouver du temps de jeu. Alors que Jonathan Clauss n’a finalement pas été exfiltré par Pablo Longoria, l’avenir de Lorenz Assignon ne pouvait plus s’écrire à Marseille, et c’est donc Burnley qui a raflé la mise via un prêt. Le joueur de 23 ans a en effet préféré la Premier League à Galatasaray. Selon l’Equipe , le prêt serait assorti d’une option d’achat de 10 millions d’euros.…

AHD pour SOFOOT.com