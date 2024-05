Lookman au triple galop

Auteur d’un triplé en finale de Ligue Europa (3-0), Ademola Lookman est entré dans la légende. Un triomphe collectif pour la bande de Gian Piero Gasperini, au sein duquel le Nigerian a joué une prestation magistrale.

Les Bergamasques savent ce qu’ils doivent à Ademola Lookman. Le coup de sifflet avait à peine retenti qu’ils sont tous venus vers l’homme aux locks soignées. Lui avait le sourire aux lèvres, un brin gêné par ce trop-plein d’amour, peinant peut-être à prendre conscience de ce qu’il a réalisé, ce mercredi soir, à Dublin. Il aura marqué de son empreinte cette finale de Ligue Europa entre l’Atalanta et l’invincible Bayer Leverkusen dans l’Aviva Stadium, largement acquis à la cause des Allemands. Un triplé mémorable. Une prouesse en Coupe d’Europe, puisque plus personne ne l’avait fait depuis Jupp Heynckes en finale de Coupe de l’UEFA, en 1975, avec le Borussia Mönchengladbach. La palette est complète : un premier but de renard en profitant de la passivité de Palacios ; un autre en humiliant Xhaka avec un petit pont avant de tromper Kovar d’une frappe décroisée ; une cerise sur le gâteau en victimisant Tapsoba, puis la lucarne. Un moment d’histoire.

Par Tristan Pubert pour SOFOOT.com