Lonsana Doumbouya : « Je préfère être la star en Thaïlande qu’un joueur quelconque en Europe »

À 32 ans, Lonsana Doumbouya s'épanouit pleinement en Thaïlande, où il vient de réaliser un triplé avec son club, le Buriram United. L'attaquant franco-guinéen a longtemps vadrouillé en Europe avant de tenter l'aventure asiatique. Il raconte ses galères, sa nouvelle vie et son statut de star locale au pays du piment.

Qu’est-ce que ça fait de réaliser un triplé championnat, Coupe de Thaïlande, Coupe de la Ligue avec le Buriram United, où tu es arrivé l’été dernier ?

C’est important de gagner des trophées dans une carrière, donc ça fait plaisir. Surtout en Thaïlande, les gens sont mordus de foot, c’est quelque chose à vivre. Ce n’est pas forcément la folie dans la ville, mais au stade, c’est top. On a laissé les supporters entrer sur la pelouse pour fêter le titre, c’était énorme. On a pu se prêter au jeu des autographes et des photos, même si c’était difficile de satisfaire tout le monde.…

Propos recueillis par Clément Gavard pour SOFOOT.com