Longoria sur le gril

La saison de l'OM n'est pas un échec, mais elle laissera de nombreux regrets. À la tête du club depuis deux ans, Pablo Longoria a sa part de responsabilité et le dirigeant espagnol sera attendu au tournant cet été.

Sauf miracle, c’est-à-dire autre chose qu’une victoire de Lens contre Ajaccio à Bollaert le week-end prochain, l’OM ne sera pas le dauphin du Paris Saint-Germain à la fin du bal dans quinze jours. « La 3 e place, c’est un échec si on regarde notre effectif et nos ambitions , estimait Valentin Rongier avant la défaite à Lille. Quand je parle d’échec, c’est parce qu’on a tellement de qualité dans l’effectif. Et l’objectif, c’est de se qualifier directement pour la phase de poules. » En première ligne, Igor Tudor essuie les critiques depuis son arrivée sur le banc olympien, où la vie d’un entraîneur n’est jamais simple. Le technicien croate n’a sans doute pas tout bien fait, mais il chasse encore aujourd’hui le record de points historique du club phocéen en Ligue 1 (78 la saison du titre en 2009-2010, 73 après 36 journées cette année) et ne peut pas être le seul responsable des manques marseillais. En haut de la hiérarchie, le président Pablo Longoria traîne quelques choix douteux sur les dernières fenêtres de mercato et la construction d’un effectif peut-être pas taillé pour aller beaucoup plus haut.

Les mercato en question

Le nom du dirigeant espagnol devrait commencer à fleurir dans les médias à l’approche du mercato estival, un terrain qu’il maîtrise et affectionne, comme il avait pu le montrer un an plus tôt en avançant vite et fort sur son recrutement aux côtés de Javier Ribalta, nommé directeur du football en juin 2022. Depuis le début de l’ère Longoria à la tête du club, la balance économique est loin d’être positive, avec près de 165 millions d’euros dépensés, dont 115 cette saison, et seulement 45 millions d’euros encaissés grâce aux ventes (Gerson et Duje Caleta-Car étant les deux plus gros transferts). Trop de comptabilité ? Le sportif n’est pas non plus une totale réussite, même s’il faut noter plusieurs bons coups à moindre coût (Samuel Gigot, Chancel Mbemba et surtout Alexis Sanchez, malgré un salaire important).…

Par Clément Gavard pour SOFOOT.com