Londres va annoncer des baisses d'impôts malgré une santé budgétaire fragile

Malgré une santé budgétaire pourtant peu propice aux cadeaux fiscaux, le gouvernement conservateur britannique s'apprête à annoncer mercredi des baisses d'impôts dans son budget d'automne, espérant raviver la popularité d'un parti largement dépassé dans les sondages en vue des prochaines élections.

( AFP / DANIEL LEAL )

Le ministre des Finances Jeremy Hunt, qui s'exprimera devant les députés britanniques à la mi-journée, pourra se prévaloir de finances publiques un peu meilleures que prévu et d'une inflation qui s'est nettement réduite. Mais les économistes préviennent que la marge de manœuvre est étroite.

- Pressions économiques -

"Nous avons pris des décisions difficiles pour remettre notre économie sur les rails", assurera M. Hunt dans son discours, selon des déclarations transmises à la presse en amont d'une présentation budgétaire qui "dynamisera la croissance économique au Royaume-Uni, tout en réduisant les impôts et en continuant à faire baisser l’inflation".

Pourtant l'activité britannique, lestée par 14 hausses de taux directeurs de la Banque d'Angleterre dans sa lutte contre l'inflation qui ont renchéri le coût du crédit, est au bord de la récession. Sur le marché du travail, les offres d'emploi se raréfient.

Mais l'inflation a nettement chuté, à 4,6% en octobre, contre plus de 11% il y a un an. Par ailleurs, l'emprunt public britannique est globalement plus faible qu'anticipé sur l'année fiscale en cours.

Pour autant "l'amélioration de la situation budgétaire à court terme" devrait s'avérer éphémère, prévient Michal Stelmach, économiste à KPMG, notamment face à la perspective de taux d'intérêt qui vont rester durablement élevés, comme l'a laissé entendre la Banque d'Angleterre, et qui devraient mettre les l'activité et donc les recettes fiscales sous pression.

- "Récompenser le travail" -

Lundi, le Premier ministre Rishi Sunak avait martelé: "Je veux réduire les impôts". Sa promesse de "récompenser les gens qui travaillent dur" alimente les spéculations sur de possibles baisses d'impôts pour les particuliers, notamment sur le revenu ou les contributions sociales.

A l'inverse, l'une des premières mesures annoncées en amont du budget concerne une restriction des aides sociales: le gouvernement prévoit "des sanctions plus sévères" contre les personnes bénéficiant d'allocations qui ne cherchent pas un emploi alors qu'ils le pourraient.

Le gouvernement a aussi confirmé que le salaire minimum augmentera l'an prochain, précisant que la hausse sera de près de 10%.

Actuellement fixé à 10,42 livres (douze euros) de l'heure, il sera relevé à compter d'avril 2024 pour atteindre 11,44 livres (13,15 euros), ce qui constitue "la plus forte augmentation" jamais enregistrée, assure l'exécutif.

Alors que les ménages les plus modestes se préparent à un autre hiver difficile, les ONG appellent le gouvernement à utiliser le budget pour alléger notamment les factures énergétiques.

- Choyer les entreprises -

Au-delà de gestes politiques envers les ménages, le chancelier de l’Échiquier (titre officiel du ministre des Finances Jeremy Hunt) a répété que sa priorité irait aux entreprises, dont il compte doper les investissements dans l'économie britannique d’environ 20 milliards de livres par an au cours de la prochaine décennie.

M. Hunt s'apprête à "soutenir les entreprises britanniques avec 110 mesures de croissance", selon les éléments de son discours: réductions d'impôts, soutien aux investissements étrangers ou encore allègement de formalités administratives sont au menu.

Parmi les annonces distillées depuis plusieurs jours par l'exécutif, celui-ci a déjà indiqué qu'il allait injecter 4,5 milliards de livres dans huit secteurs industriels dont l'automobile, l'aérospatiale, les énergies vertes ou les sciences de la vie notamment.

Selon le Financial Times, M. Hunt rendra notamment permanent un allégement fiscal de 9 milliards de livres par an pour les entreprises, qui leur permet de déduire de leurs bénéfices imposables certaines dépenses en équipements et installations et était initialement prévu jusqu'en 2026

Même si le gouvernement annonce des baisses d'impôts, la pression fiscale dans le pays restera à un niveau historiquement élevé, dopée ces dernières années par les dépenses liées à la pandémie de Covid-19 ou l'envolée des factures d'énergie après la guerre en Ukraine.

Lors de la législature actuelle, entamée fin 2019, "les impôts auront augmenté plus que dans n'importe quelle législature au moins depuis la Seconde Guerre mondiale", a résumé lundi Paul Johnson, directeur du centre de réflexion Institute for Fiscal Studies (IFS).