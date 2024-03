Londres s'inquiète de la fusion de Vodafone et CK Hutchison au Royaume-Uni

( AFP / ADRIAN DENNIS )

Le gendarme britannique de la concurrence, la CMA, a dit vendredi s'inquiéter de la fusion des opérations au Royaume-Uni de l'opérateur britannique Vodafone et de la holding de Hong Kong CK Hutchison (Three UK), et envisage d'ouvrir une enquête approfondie.

"La CMA craint que l'accord, qui regroupe deux des quatre opérateurs de réseaux mobiles du Royaume-Uni, n'aboutisse à ce que les clients mobiles soient confrontés à des prix plus élevés et à une qualité réduite", a-t-elle indiqué dans un communiqué.

Le régulateur avait ouvert une enquête sur la fusion en janvier et donne vendredi à Vodafone UK et Three UK "cinq jours ouvrables" pour répondre à ses préoccupations, faute de quoi l'opération "sera soumise à une enquête de phase 2 plus approfondie".

Vodafone et CK Hutchison comptent grâce à cette fusion annoncée en juin créer le leader des télécommunications outre-Manche et un champion de la 5G, qu'ils espèrent valoriser à 16,5 milliards de livres (19,3 milliards d'euros).

Vodafone et Three affirment que "leur accord serait bénéfique pour la concurrence et les investissements" mais "la CMA n'a pas vu jusqu'à présent suffisamment de preuves pour étayer ces affirmations", a indiqué Julie Bon, une responsable de la CMA, citée dans le communiqué.

Le régulateur relève notamment que Three UK est généralement le moins cher des quatre opérateurs physiques de réseaux mobiles au Royaume-Uni et s'inquiète d'une diminution de la concurrence au détriment des prix et de la qualité de service pour les consommateurs.

La CMA a précisé qu'elle ne se prononcerait que sur les questions de concurrence, ajoutant que les "problèmes de sécurité nationale" éventuels (vu les liens de Three avec la Chine via son actionnariat à Hong Kong, ndlr) "relèvent du gouvernement britannique".

Vodafone a confirmé la semaine dernière la vente de sa filiale italienne à Swisscom pour 8 milliards d'euros, indiquant qu'il s'agissait de "la troisième et dernière étape" d'une réorganisation de ses activités en Europe, après la fusion au Royaume-Uni avec Three UK mais aussi la cession de sa branche en Espagne.

Le groupe de téléphonie mène depuis plusieurs années une restructuration qui l'a notamment conduit à se recentrer sur l'Europe et l'Afrique.

Il avait annoncé en février un chiffre d'affaires en baisse de 2,3% à 11,4 milliards d'euros pour son troisième trimestre décalé, marqué notamment par un déclin de ses revenus en Italie et en Espagne.