LONDRES PLANCHE TOUJOURS SUR LA QUARANTAINE POUR LES ARRIVANTS SUR SON SOL LONDRES (Reuters) - Le gouvernement britannique planche toujours sur les modalités des mesures de quarantaine qu'il entend imposer aux voyageurs qui arrivent sur son sol, a déclaré mercredi la ministre de l'Intérieur, Priti Patel. "Nous sommes toujours au stade de l'élaboration des mesures, nous ne sommes donc pas en mesure de dire 'voilà comment les choses vont se passer'", a-t-elle dit à la radio LBC. "En ce qui concerne les modalités, nous les annoncerons sous peu", a-t-elle dit, confirmant au passage que la durée de la quarantaine serait en réalité de 14 jours. (Estelle Shirbon; version française Nicolas Delame)

