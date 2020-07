Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Londres ne croit quasiment plus à un accord post-Brexit avec l'UE, dit le Telegraph Reuters • 21/07/2020 à 23:31









LONDRES NE CROIT QUASIMENT PLUS À UN ACCORD POST-BREXIT AVEC L'UE, DIT LE TELEGRAPH (Reuters) - Le gouvernement britannique ne croit plus à un accord entre la Grande-Bretagne et l'Union européenne sur leurs relations post-Brexit à quelques jours de la date butoir qu'il a lui-même fixée à fin juillet, rapporte The Telegraph. Le gouvernement de Boris Johnson pense néanmoins qu'un accord "basique" demeure possible à l'automne si l'UE cède sur certains points, ajoute le journal, qui cite des sources gouvernementales. La Grande-Bretagne a quitté l'Union européenne le 31 janvier dernier mais reste soumise aux règles communautaires pendant une période de transition s'achevant le 31 décembre prochain. (Aakriti Bhalla à Bangalore; version française Bertrand Boucey)

